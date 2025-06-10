Россиян предупредили о фейковом приложении «Газпромбанка» в AppStore

Об этом сообщает Telegram-канал «Киберполиция России». Там отметили, что приложение «Газпромбанк Мой Кабинет» не имеет отношения к банку."Будьте осторожны, поддельные приложения финансовых организаций создаются для хищения данных платежных средств. А если данное приложение у вас уже установлено, рекомендуем незамедлительно отозвать разрешения и удалить его", — отметили в полиции.