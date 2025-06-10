Российский депутат предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике

С инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он отметил, что если автоконцерн начнет производство БПЛА на территории Украины, их символику нужно признать фашистской. «Предлагаю в случае начала производства беспилотников на Украине приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — заявил он.

Российский депутат предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике. Об этом сообщает «Газета. ру».

С инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он отметил, что если автоконцерн начнет производство БПЛА на территории Украины, их символику нужно признать фашистской.

«Предлагаю в случае начала производства беспилотников на Украине приравнять логотип Renault к запрещенной фашистской символике, что станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России», — заявил он.