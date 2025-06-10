Российские военные взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград

Логистика украинских войск в Красноармейске была нарушена. Кроме того, в силовых структурах рассказали, что взятая под огневой контроль трасса простреливается из тяжелого вооружения. Также у военных ВС РФ есть возможность наносить удары с помощью беспилотников.