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Прогноз ВТБ: за полгода россияне могут получить 220 млрд кешбэка по программам лояльности

За первые шесть месяцев 2025 года россияне получат до 220 млрд рублей кешбэка в рамках банковских программ лояльности. Аналитики ВТБ прогнозируют, что по итогам года эта сумма может составить 450-500 млрд рублей.

Отмечается, что в первом полугодии банки активно развивали персонализированные предложения и запускали эксклюзивные акции для пользователей своих программ лояльности. Все больше банков начали предлагать категории кешбэка, исходя из сезонности, предстоящих праздников и транзакционного поведения клиентов.

По данным аналитиков, особое внимание игроки рынка уделяли развитию кобрендинговых программ: банки наращивали партнерства с маркетплейсами и крупными экосистемами.

Согласно оценке аналитиков, во втором полугодии банки будут активнее использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, а также привлечения и удержания клиентов.

«Мы видим, что люди все чаще выбирают тот банк, который позволяет получать ощутимую выгоду в повседневных расходах. При этом размер кешбэка по-прежнему играет важную роль: итоги нашего недавнего исследования показали, что в семьях активно сравнивают предложения и распределяют, кто будет оплачивать покупки, чтобы получить максимальный возврат. Это подтверждает, что сейчас кешбэк — это уже не просто приятный бонус, а почти что национальный вид спорта: все соревнуются, у кого получится вернуть максимальную сумму», — отметил Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.