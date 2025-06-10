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Один из штрафов для российских водителей могут увеличить почти в 20 раз
Инициатива предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, предлагается значительно повысить размер штрафа за невыполнение требования об остановке, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ. На данный момент за такое нарушение предусмотрено взыскание от 500 до 800 рублей. Законопроект увеличивает его до 7-10 тысяч рублей. Кроме того, вводится наказание за повторное нарушение — лишение прав на срок до шести месяцев, а также штраф в размере 10 тысяч рублей за рецидив.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции до 10 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Инициатива, внесенная в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов, предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, предлагается значительно повысить размер штрафа за невыполнение требования об остановке, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ.

На данный момент за такое нарушение предусмотрено взыскание от 500 до 800 рублей. Законопроект увеличивает его до 7-10 тысяч рублей. Кроме того, вводится наказание за повторное нарушение — лишение прав на срок до шести месяцев, а также штраф в размере 10 тысяч рублей за рецидив.

Изменения также коснулись статьи 12.21.1 КоАП, регулирующей правила движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В нее добавлены новые части, предусматривающие ответственность за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля. Поправки ко второму чтению увеличили штраф для владельца транспортного средства за такое нарушение до 600 тысяч рублей, заменив ранее предложенные меры в виде штрафа в 10 тысяч рублей и лишения прав на полгода для водителя.