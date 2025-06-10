Один из штрафов для российских водителей могут увеличить почти в 20 раз

Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции до 10 тысяч рублей. Об этом пишет
Инициатива, внесенная в феврале 2024 года группой депутатов и сенаторов, предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, предлагается значительно повысить размер штрафа за невыполнение требования об остановке, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ.
На данный момент за такое нарушение предусмотрено взыскание от 500 до 800 рублей. Законопроект увеличивает его до 7-10 тысяч рублей. Кроме того, вводится наказание за повторное нарушение — лишение прав на срок до шести месяцев, а также штраф в размере 10 тысяч рублей за рецидив.
Изменения также коснулись статьи 12.21.1 КоАП, регулирующей правила движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В нее добавлены новые части, предусматривающие ответственность за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля. Поправки ко второму чтению увеличили штраф для владельца транспортного средства за такое нарушение до 600 тысяч рублей, заменив ранее предложенные меры в виде штрафа в 10 тысяч рублей и лишения прав на полгода для водителя.