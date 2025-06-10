Один из штрафов для российских водителей могут увеличить почти в 20 раз

Инициатива предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, предлагается значительно повысить размер штрафа за невыполнение требования об остановке, предусмотренного частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ. На данный момент за такое нарушение предусмотрено взыскание от 500 до 800 рублей. Законопроект увеличивает его до 7-10 тысяч рублей. Кроме того, вводится наказание за повторное нарушение — лишение прав на срок до шести месяцев, а также штраф в размере 10 тысяч рублей за рецидив.