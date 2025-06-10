Названы причины ежегодных лесных пожаров в России

В настоящее время в 14 регионах горят почти 800 тысяч гектаров леса, включая Забайкальский край, где наблюдаются наиболее крупные очаги возгорания. В ликвидации пожаров участвуют тысячи специалистов, сотни единиц техники, авиация и волонтеры. Основные причины лесных пожаров, по мнению специалистов, включают природные факторы и деятельность человека. Первые чаще всего связаны с молниями во время «сухих гроз». Однако около 85-90% пожаров возникают из-за действий человека: непотушенные костры, окурки, битое стекло, искры от проводов линий электропередач, сельскохозяйственные палы и намеренные поджоги.

Названы причины ежегодных лесных пожаров в России. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на экспертов Пермского национального исследовательского политехнического университета.

В настоящее время в 14 регионах горят почти 800 тысяч гектаров леса, включая Забайкальский край, где наблюдаются наиболее крупные очаги возгорания. В ликвидации пожаров участвуют тысячи специалистов, сотни единиц техники, авиация и волонтеры.

Основные причины лесных пожаров, по мнению специалистов, включают природные факторы и деятельность человека. Первые чаще всего связаны с молниями во время «сухих гроз». Однако около 85-90% пожаров возникают из-за действий человека: непотушенные костры, окурки, битое стекло, искры от проводов линий электропередач, сельскохозяйственные палы и намеренные поджоги.

Доцент Пермского Политеха Александр Сурков отметил, что микрочастицы дыма, размером менее 2,5 микрометров, проникают глубоко в легкие, вызывая раздражение, аллергии и астму. Смог, распространяемый воздушными потоками на тысячи километров, может значительно ухудшать качество воздуха даже в центральной части России.

Глобальное потепление приводит к увеличению продолжительности и интенсивности пожароопасного сезона в России: повышение температуры ускоряет сгорание участков и усложняет их тушение. Пожары также способствуют увеличению выбросов углекислого газа, усиливая парниковый эффект и создавая замкнутый круг, который усугубляет климатические изменения.

Лесные пожары наносят значительный ущерб дикой природе, особенно уязвимы мелкие животные и насекомые, которые не успевают покинуть опасные зоны. Кроме того, пожары нарушают миграционные пути животных и ослабляют их иммунитет.

Ученые подчеркнули, что в России уже используется комплексная система мониторинга для раннего обнаружения и контроля пожаров. Эта система включает спутниковую съемку, сенсорные сети, беспилотники с тепловизорами и газоанализаторами.