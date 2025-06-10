Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
20°
Срд, 11
20°
Чтв, 12
22°
ЦБ USD 78.6 -0.55 11/06
ЦБ EUR 89.79 -0.58 11/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 10/06 18:25
Нал. EUR 90.66 / 92.42 10/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
17 050
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
26 832
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
27 541
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
35 135
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На обеспечение рязанцев льготными лекарствами дополнительно выделили 750 млн
В целом расходная часть областного бюджета увеличена на 2,87 млрд рублей. Средства также заложены на развитие системы образования, оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим, социальную поддержку отдельных категорий граждан. Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей, что позволит приобрести квартиры для всех граждан данной категории, находящихся в очереди.

На заседании Рязанской областной Думы, состоявшемся во вторник, 10 июня, депутаты утвердили изменения в региональный бюджет 2025 года. Дополнительные средства выделили на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан и предоставление единовременной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин напомнил, что депутаты взяли эти вопросы под особый контроль после обращений рязанцев.

«В конце прошлого года вместе с правительством мы обсуждали возможность дополнительного финансирования этих статей. При подготовке проекта бюджета на 2025 год ко второму чтению удалось дополнительно заложить на выплату компенсации за землю 20 млн рублей. Уже в ходе исполнения бюджета в феврале на лекарства добавили 1,1 млрд рублей. В законе, принятом сегодня, также предусмотрены дополнительные средства на указанные цели: 750 млн рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 44,6 млн рублей — на предоставление выплаты многодетным семьям. Наша задача — обеспечить всех жителей региона, которые на это имеют право по закону, бесплатными лекарственными препаратами. Также необходимо максимально ускорить процесс получения компенсации за земельный участок. Это дополнительное финансовое подспорье для многодетных родителей, позволяющее частично погасить ипотечный кредит либо закрыть его. Мы будем следить за ситуацией и по мере исполнения бюджета возвращаться к этой теме», — отметил глава регпарламента.

В целом расходная часть областного бюджета увеличена на 2,87 млрд рублей. Средства также заложены на развитие системы образования, оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим, социальную поддержку отдельных категорий граждан.

Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей, что позволит приобрести квартиры для всех граждан данной категории, находящихся в очереди.

Дополнительное финансирование предусмотрено на поддержание уровня зарплат работников бюджетной сферы, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие животноводства, строительство объектов культуры и транспортной инфраструктуры в сельской местности.

7,5 млн рублей регион получит из фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 11,2 млн рублей Фонда президентских грантов будут направлены на реализацию проектов развития социально ориентированных некоммерческих организаций.