Момент серьезного ДТП между легковушками в Рязани попал на видео
Напомним, авария случилась в понедельник, 9 июня, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. На кадрах видно, что водитель «Приоры» пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора, когда в него въехал автомобиль такси. После столкновения «Приора» перевернулась, автомобиль откинуло на несколько метров. Информации о пострадавших в ДТП нет.
Момент серьезного ДТП между легковушками в Рязани попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Рязань».
Напомним, авария случилась в понедельник, 9 июня, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.
На кадрах видно, что водитель «Приоры» пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора, когда в него въехал автомобиль такси. После столкновения «Приора» перевернулась, автомобиль откинуло на несколько метров.
Информации о пострадавших в ДТП нет.