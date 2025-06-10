Момент серьезного ДТП между легковушками в Рязани попал на видео

Напомним, авария случилась в понедельник, 9 июня, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. На кадрах видно, что водитель «Приоры» пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора, когда в него въехал автомобиль такси. После столкновения «Приора» перевернулась, автомобиль откинуло на несколько метров. Информации о пострадавших в ДТП нет.

Момент серьезного ДТП между легковушками в Рязани попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Рязань».

Напомним, авария случилась в понедельник, 9 июня, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

На кадрах видно, что водитель «Приоры» пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора, когда в него въехал автомобиль такси. После столкновения «Приора» перевернулась, автомобиль откинуло на несколько метров.

Информации о пострадавших в ДТП нет.