Малков вручил рязанцам государственные и региональные награды за профессиональные успехи

Павел Малков поблагодарил собравшихся за их достижения. «Мы гордимся нашей Родиной, делаем все для того, чтобы Россия процветала, становилась сильнее и крепче. Сила и мощь страны укреплялась многими поколениями, и сейчас это продолжаем мы с вами. Наши военнослужащие с честью выполняют задачи СВО. Люди труда, каждый на своем месте, развивают экономику и социальную сферу. Спасибо всем, кто трудится на благо родного края и нашей страны. Из таких индивидуальных побед и достижений складываются успехи региона. И мощь нашей Великой России», — сказал глава региона. Губернатор подчеркнул, что в Рязанской области много талантливых, трудолюбивых, неравнодушных людей, и очень важно поощрять лучших. Павел Малков вручил награды инженерам, аграриям, педагогам, врачам, работникам культуры, пожарным, общественникам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил государственные и региональные награды рязанцам, добившимся особых профессиональных успехов. Церемония была приурочена ко Дню России. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Павел Малков поблагодарил собравшихся за их достижения.

«Мы гордимся нашей Родиной, делаем все для того, чтобы Россия процветала, становилась сильнее и крепче. Сила и мощь страны укреплялась многими поколениями, и сейчас это продолжаем мы с вами. Наши военнослужащие с честью выполняют задачи СВО. Люди труда, каждый на своем месте, развивают экономику и социальную сферу. Спасибо всем, кто трудится на благо родного края и нашей страны. Из таких индивидуальных побед и достижений складываются успехи региона. И мощь нашей Великой России», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в Рязанской области много талантливых, трудолюбивых, неравнодушных людей, и очень важно поощрять лучших. Павел Малков вручил награды инженерам, аграриям, педагогам, врачам, работникам культуры, пожарным, общественникам.

В год 80-летия Победы присвоено звание Почетного гражданина Рязанской области ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Николаевичу Соколову. Долгие годы он возглавляет областную организацию «Жители блокадного Ленинграда», очень многое делает для поддержки блокадников и сохранения исторической правды, активно участвует в патриотическом воспитании молодежи.

Также в этом году присвоены почетные звания «Город трудовой славы» и «Населенный пункт трудовой славы» городу Ряжску и поселку Шилово. Награды подчеркивают значительный вклад жителей этих муниципалитетов в достижение Победы, массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Медали ордена «Родительская слава» получили многодетные семьи: Бурмистровы из Пителинского округа, где воспитываются 5 детей, и Митрохины из Клепиковского района, в семье 6 детей.

«Крепкие многодетные семьи — достояние нашего региона. И я очень рад, что таких все больше становится в Рязанской области», — подчеркнул Павел Малков.

На церемонии были вручены также Почетные грамоты и Благодарности Президента Российской Федерации, благодарность Министра здравоохранения РФ, памятные знаки Рязанской области «За наивысшие достижения», памятные знаки Губернатора «Благодарность от земли Рязанской», знаки отличия «Знак великого князя Олега Рязанского», почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», знаки Губернатора «За благодеяние и милосердие», «За усердие», Почетные грамоты и Благодарности главы региона. Несколько рязанцев получили свидетельства о присвоении почетных званий «Почетный работник культуры Рязанской области», «Почетный работник науки и промышленности Рязанской области», «Почетный экономист Рязанской области».