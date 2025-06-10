Главреда рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова оставили под стражей
9 июня облсуд рассмотрел жалобу защиты Смирнова на продление ареста до 30 июля. Адвокаты и сам Смирнов просили отпустить его под домашний арест. Суд оставил решение без изменений. Смирнова оставили в СИЗО до 30 июля.
Главреда рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова оставили под стражей. Об этом этом сообщает пресс-служба рязанского областного суда.
9 июня облсуд рассмотрел жалобу защиты Смирнова на продление ареста до 30 июля. Адвокаты и сам Смирнов просили отпустить его под домашний арест.
Суд оставил решение без изменений. Смирнова оставили в СИЗО до 30 июля.