Главреда рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова оставили под стражей

9 июня облсуд рассмотрел жалобу защиты Смирнова на продление ареста до 30 июля. Адвокаты и сам Смирнов просили отпустить его под домашний арест. Суд оставил решение без изменений. Смирнова оставили в СИЗО до 30 июля.

Главреда рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова оставили под стражей. Об этом этом сообщает пресс-служба рязанского областного суда.

9 июня облсуд рассмотрел жалобу защиты Смирнова на продление ареста до 30 июля. Адвокаты и сам Смирнов просили отпустить его под домашний арест.

Суд оставил решение без изменений. Смирнова оставили в СИЗО до 30 июля.