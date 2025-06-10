Фестиваль «Небо России» в Рязанской области пройдет с 3 по 11 августа

Отмечается, что в соревнованиях будут участвовать 35 команд. 8, 9 и 10 августа на фестивале развернется программа с музыкой, фуд-кортом и крафт-маркетом, мастер-классами, развлечениями, фотозонами. Вечернее свечение аэростатов запланировано на 8 или 9 августа. Возрастное ограничение: 0+