Более 100 беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 10 июня
Российская ПВО уничтожила 102 украинских беспилотника за ночь: 46- над территорией Брянской области, 20 — над территорией Белгородской области, по 9 — над территориями Воронежской области и Республики Крым, по 4 — над Калужской областью и Татарстаном. Три БПЛА были сбиты над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один БПЛА — над Смоленской областью.
Более 100 беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 10 июня. Об этом сообщает Минобороны.
Российская ПВО уничтожила 102 украинских беспилотника за ночь: 46- над территорией Брянской области, 20 — над территорией Белгородской области, по 9 — над территориями Воронежской области и Республики Крым, по 4 — над Калужской областью и Татарстаном.
Три БПЛА были сбиты над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один БПЛА — над Смоленской областью.