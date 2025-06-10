Более 100 беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 10 июня

Российская ПВО уничтожила 102 украинских беспилотника за ночь: 46- над территорией Брянской области, 20 — над территорией Белгородской области, по 9 — над территориями Воронежской области и Республики Крым, по 4 — над Калужской областью и Татарстаном. Три БПЛА были сбиты над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один БПЛА — над Смоленской областью.

Более 100 беспилотников сбили над регионами РФ в ночь на 10 июня. Об этом сообщает Минобороны.

Российская ПВО уничтожила 102 украинских беспилотника за ночь: 46- над территорией Брянской области, 20 — над территорией Белгородской области, по 9 — над территориями Воронежской области и Республики Крым, по 4 — над Калужской областью и Татарстаном.

Три БПЛА были сбиты над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями и один БПЛА — над Смоленской областью.