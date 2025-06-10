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58% рязанцев готовы бросить работу прямо сейчас
Жители готовы бросить свою текущую работу и приняться рассмотрение оффера даже от компании-конкурента, если им предложат зарплату существенно выше текущего заработка — так ответили сразу 58% респондентов. Интересно, что каждый третий или 36% рязанских трудящихся настолько раздражены своей текущей работой, что готовы бросить все и уволиться прямо сейчас.

58% рязанцев готовы бросить работу прямо сейчас. Об этом пишет HH.ru.

Жители готовы бросить свою текущую работу и приняться за рассмотрение оффера даже от компании-конкурента, если им предложат зарплату существенно выше текущего заработка — так ответили сразу 58% респондентов.

Интересно, что каждый третий или 36% рязанских трудящихся настолько раздражены своей текущей работой, что готовы бросить все и уволиться прямо сейчас.

На третьем месте по частотности, почему люди бросят текущую работу и выйдут на рынок труда — карьерный рост, из-за него готовы начать поиск работы 21% респондентов.

Еще 18% участников опроса готовы покинуть свое рабочее место ради демократической атмосферы и минимума бюрократии в новой компании, а 12% уволятся, если им предложат более привлекательный соцпакет.