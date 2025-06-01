В Рязанском районе случился пожар

Информация о пожаре в нежилом доме в селе Глебово Рязанского района поступила 31 мая в 16:01. В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники. Огнем поврежден нежилой дом. Общая площадь пожара — 40 квадратных метров.