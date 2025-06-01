В Рязанском районе случился пожар
Информация о пожаре в нежилом доме в селе Глебово Рязанского района поступила 31 мая в 16:01. В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники. Огнем поврежден нежилой дом. Общая площадь пожара — 40 квадратных метров.
В Рязанском районе случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре в нежилом доме в селе Глебово Рязанского района поступила 31 мая в 16:01. В тушении участвовали 9 человек, 3 единицы техники.
Огнем поврежден нежилой дом. Общая площадь пожара — 40 квадратных метров.
Пострадавших нет.