В Рязани мужчина забрался на козырек дома и бил окна
Инцидент произошел на Театральной площади. По словам очевидцев, мужчина ходил по козырьку дома, разбивал окна и кричал в окна. Отмечается, что на место происшествия приезжала полиция, его задержали.
В Рязани мужчина забрался на козырек дома и бил окна. Об этом 1 июня сообщили в соцсетях.
Инцидент произошел на Театральной площади. По словам очевидцев, мужчина ходил по козырьку дома, разбивал окна и кричал в окна.
Отмечается, что на место происшествия приезжала полиция, его задержали.