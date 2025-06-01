В Рязани мужчина забрался на козырек дома и бил окна

Инцидент произошел на Театральной площади. По словам очевидцев, мужчина ходил по козырьку дома, разбивал окна и кричал в окна. Отмечается, что на место происшествия приезжала полиция, его задержали.

В Рязани мужчина забрался на козырек дома и бил окна. Об этом 1 июня сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел на Театральной площади. По словам очевидцев, мужчина ходил по козырьку дома, разбивал окна и кричал в окна.

Отмечается, что на место происшествия приезжала полиция, его задержали.