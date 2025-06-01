В России госорганам запретили общаться с клиентами через иностранные мессенджеры

Соответствующую меру приняли в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Теперь использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами не смогут сотрудники органов власти, банков и некредитных финансовых организаций, государственных внебюджетных фондов, операторов связи, маркетплейсов, крупных сервисов размещения объявлений с посещаемостью от 100 тыс. пользователей и соцсетей более чем с 500 тыс. пользователей. Запрет 1 июня вступил в силу.

В России госорганам, банкам и телекоммуникационным компаниям запретили общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Об этом сообщает РБК.

Соответствующую меру приняли в рамках закона о борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Теперь для связи с клиентами использовать иностранные мессенджеры не смогут сотрудники органов власти, банков и некредитных финансовых организаций, государственных внебюджетных фондов, операторов связи, маркетплейсов, крупных сервисов размещения объявлений с посещаемостью от 100 тыс. пользователей и соцсетей более чем с 500 тыс. пользователей.

Запрет 1 июня вступил в силу.