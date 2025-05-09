Рязанцы за прохождение тест-драйва получат подарки от дилерского центра «VOYAH Автоимпорт»

Рязанцы за прохождение тест-драйва получат подарки от дилерского центра «VOYAH Автоимпорт». Об этом сообщила пресс-служба центра.

Акция стартует с 6 по 11 мая 2025 года. В дилерском центре «VOYAH Автоимпорт» за прохождение тест-драйва рязанцы могут получить подарок — сертификат на «Антидождь» для автомобиля. Это специальное покрытие обеспечит надежную защиту от воды и грязи на стеклах машины, повышая видимость и безопасность при езде в дождливую погоду.

Для того, чтобы получить подарок, нужно:1. Пройти тест-драйв автомобиля в период с 6 по 11 мая 2025 года.2. Использовать промокод «Победа» при записи на тест-драйв или в момент оформления.

Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (491) 297-71-84 или оставив заявку на сайте — clck.ru/3LtesC .

Дилерский центр VOYAH Автоимпорт находится по адресу: город Рязань, а/д Москва-Челябинск, 181 км. стр. 4.