МЧС выпустило предупреждение для рязанцев
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 9 по 10 мая в ночные и утренние часы на территории Рязанской области сохранятся заморозки −5…−0°С.
МЧС выпустило предупреждение для рязанцев. Информация размещена на сайте ведомства.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 9 по 10 мая в ночные и утренние часы на территории Рязанской области сохранятся заморозки −5…−0°С.