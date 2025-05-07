В России хотят установить ежеквартальную индексацию пенсий

По его мнению, в России необходимо ежеквартально индексировать пенсии на уровень инфляции. Иначе, как сказал Миронов, выплаты всегда будут отставать от роста цен. «При этом должен учитываться не средний показатель, а инфляция для пенсионеров — более высокая, ведь востребованные пенсионерами продукты, лекарства, услуги ЖКХ дорожают быстрее», — отметил автор инициативы. При этом, как заявил депутат, при назначении новых пенсий и перерасчете старых нужно исходить из стажа, зарплат, условий труда пенсионера.

В России хотят установить ежеквартальную индексацию пенсий. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало 7 мая ТАСС.

По его мнению, в России необходимо ежеквартально индексировать пенсии на уровень инфляции. Иначе, как сказал Миронов, выплаты всегда будут отставать от роста цен.

«При этом должен учитываться не средний показатель, а инфляция для пенсионеров — более высокая, ведь востребованные пенсионерами продукты, лекарства, услуги ЖКХ дорожают быстрее», — отметил автор инициативы.

При этом, как заявил депутат, при назначении новых пенсий и перерасчете старых нужно исходить из стажа, зарплат, условий труда пенсионера.