Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей 9 мая
Отмечается, что с 04:00 до 06:00 9 мая вблизи населенных пунктов Петровка, Сановка, Сасыкино, Ибредь, Желудево сельскохозяйственным предприятием будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами. Обработка будет проводиться наземно с применением препарата «Стомп» — 3 класс опасности для пчел.
Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей 9 мая. Об этом сообщает районная администрация.
Отмечается, что с 04:00 до 06:00 9 мая вблизи населенных пунктов Петровка, Сановка, Сасыкино, Ибредь, Желудево сельскохозяйственным предприятием будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами.
Обработка будет проводиться наземно с применением препарата «Стомп» — 3 класс опасности для пчел.