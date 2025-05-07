Рязанцы пожаловались на работу мобильного интернета
Пользователи отмечают длительную загрузку контента и низкий уровень сотовой сети. Официальных комментариев по ситуации не поступало. Ранее мобильный интернет отключили в более чем 30 городах из-за угрозы атаки БПЛА.
Рязанцы пожаловались на работу мобильного интернета. Об этом жители сообщают в соцсетях.
Пользователи отмечают длительную загрузку контента и низкий уровень сотовой сети. Официальных комментариев по ситуации не поступало.
Ранее мобильный интернет отключили в более чем 30 городах из-за угрозы атаки БПЛА.