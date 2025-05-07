Baza: мобильный интернет отключен более чем в 30 российских городах
Отмечается, что перебои в работе мобильного интернета связаны с угрозой атаки БПЛА. Сбои фиксируют в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, почти полностью связи лишились Саранск и ряд городов Мордовии, а у части абонентов пропал интернет в Москве и Петербурге.
Мобильный интернет отключен более чем в 30 российских городах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что перебои в работе мобильного интернета связаны с угрозой атаки БПЛА. Сбои фиксируют в Ярославской, Тверской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, почти полностью связи лишились Саранск и ряд городов Мордовии, а у части абонентов пропал интернет в Москве и Петербурге.