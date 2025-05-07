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Рязанцы пожаловались на «опасную» детскую площадку
Комплекс для детей находится на улице Пушкина возле домов №№ 40-42. «Игровая зона в аварийном состоянии не справляется с нагрузкой от пяти домов. Родители бьют тревогу: срочный ремонт нужен уже вчера», — говорится в посте. На кадрах видно сломанные качели и заржавевшую горку.

Рязанцы пожаловались на «опасную» детскую площадку. Об этом в среду, 7 мая, сообщает Telegram-канал «Рязань».

Комплекс для детей находится на улице Пушкина возле домов №№ 40-42.

«Игровая зона в аварийном состоянии не справляется с нагрузкой от пяти домов. Родители бьют тревогу: срочный ремонт нужен уже вчера», — говорится в посте.

На кадрах видно сломанные качели и заржавевшую горку.