Россиян предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов
По данным кредитных организаций, аппараты могут работать некорректно. Также Telegram-канал СБП заявил о сложностях с переводами и оплатой через систему в столице и области с 7 по 9 мая.
Россиян предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы «Сбера» и ВТБ.
По данным кредитных организаций, аппараты могут работать некорректно.
Также Telegram-канал СБП заявил о сложностях с переводами и оплатой через систему в столице и области с 7 по 9 мая.