Прокуратура помогла рязанке взыскать с минздрава деньги на лекарства
По данным прокуратуры, женщина-инвалид нуждается в постоянном приеме медикаментов. Однако ей приходилось покупать препараты самостоятельно. Прокурор предъявил в суд иск о возмещении расходов, затраченных на самостоятельное приобретение медикамента и компенсации морального вреда. С регионального министерства здравоохранения взыскано более 26 тыс. рублей.
Прокуратура помогла рязанке взыскать с минздрава деньги на лекарства. Об этом сообщает сайт регионального ведомства.
По данным прокуратуры, женщина-инвалид нуждается в постоянном приеме медикаментов. Однако ей приходилось покупать препараты самостоятельно.
Прокурор предъявил в суд иск о возмещении расходов, затраченных на самостоятельное приобретение медикамента и компенсации морального вреда. С регионального министерства здравоохранения взыскано более 26 тыс. рублей.