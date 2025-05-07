Прокуратура нашла нарушения при проверке дорог в Рязани
Установлено, что на улице Славянский проспект отсутствует пешеходный переход и горизонтальная разметка, разделяющая транспортные потоки дорожного движения. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани привести состояние улично-дорожной сети в соответствие с требованиями законодательства. Суд удовлетворил требования.
Прокуратура нашла нарушения при проверке дорог в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на улице Славянский проспект отсутствует пешеходный переход и горизонтальная разметка, разделяющая транспортные потоки дорожного движения.
Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани привести состояние улично-дорожной сети в соответствие с требованиями законодательства.
Суд удовлетворил требования.