Мэрия рассказала о запуске фонтанов в Рязани

Комплексы начали работать в среду, 7 мая на Театральной площади, Лыбедском бульваре, на площадях Ленина и Победы, и на Московском шоссе. В Кремлевском сквере фонтан планируют включить после майских праздничных мероприятий. Перед включением на всех объектах провели работы по расконсервации после зимы: снятие защитных куполов, установку оборудования, в частности, насосов, которые на зиму демонтируются, очищение чаш, проверку электрооборудования и форсунок.

Мэрия рассказала о запуске фонтанов в Рязани. Информация размещена на сайте горадминистрации.

Комплексы начали работать в среду, 7 мая на Театральной площади, Лыбедском бульваре, на площадях Ленина и Победы, и на Московском шоссе. В Кремлевском сквере фонтан планируют включить после майских праздничных мероприятий.

Перед включением на всех объектах провели работы по расконсервации после зимы: снятие защитных куполов, установку оборудования, в частности, насосов, которые на зиму демонтируются, очищение чаш, проверку электрооборудования и форсунок. После этого их заполнили водой и сделали пробный запуск.

В ведомстве добавили, что фонтаны будут работать по погодным условиям до сентября. При этом один-два раза в месяц будут проводиться технические отключения.