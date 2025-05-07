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Малков: память о героизме важно сохранять и передавать ее следующим поколениям
Фотопроект «Наследники Победителей» включает 13 фотографий ветеранов специальной военной операции с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Каждую работу сопровождает описание подвигов защитников и их наград. Павел Малков осмотрел выставку и пообщался с участниками церемонии ее открытия: ветеранами СВО, представителями общественных организаций, учащимися кадетских классов и юнармейцами.

Память о героизме важно сохранять и передавать ее следующим поколениям. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на церемонии открытия фотовыставки «Наследники Победителей» в областном Штабе общественной поддержки.

Фотопроект «Наследники Победителей» включает 13 фотографий ветеранов специальной военной операции с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Каждую работу сопровождает описание подвигов защитников и их наград.

Павел Малков осмотрел выставку и пообщался с участниками церемонии ее открытия: ветеранами СВО, представителями общественных организаций, учащимися кадетских классов и юнармейцами.

Фотопроект «Наследники Победителей» рассказывает о неразрывной связи поколений и героях, вставших на защиту Родины.

«Выставка оставляет сильное впечатление. Благодарю всех, кто принял участие в проекте. Это начинание необходимо поддерживать и развивать, чтобы как можно больше людей увидели выставку. На снимках — ветераны спецоперации со своими дедами-фронтовиками. За каждой фотографией — история героя, память его семьи и наследие, которым мы все гордимся. Очень важно эту память о героизме сохранять и передавать ее следующим поколениям. Наши защитники сегодня снова отстаивают интересы Родины, с честью, как деды и прадеды, выполняют свой воинский долг. Ждем всех бойцов домой с Победой», — подчеркнул Малков.

Участники проекта — ветераны СВО поделились на встрече своими впечатлениями, рассказали, как шла подготовка выставки. Одним из первых поддержал эту инициативу ветеран боевых действий, подполковник Роман Иголкин. Он сам выполнял боевые задачи на территории проведения спецоперации, его родственник Карпей Парамонович Быстров служил во фронтовой разведке, был трижды ранен и награжден орденом Великой Отечественной войны I степени.

Ветеран СВО, участник проекта «ГЕРОИ62» Максим Катков рассказал о своем прадеде — Иване Васильевиче Каткове, уроженце с. Подвязье Рязанского района. Во время Великой Отечественной войны он служил на крейсере «Ворошилов», а затем в 6-й смешанной авиационной дивизии.