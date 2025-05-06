Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ
Отмечается, что данный раздел должен заработать уже в мае. По данным издания, прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника, но по мере развития поставок ассортимент будет расширен. ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия компании.
Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что данный раздел должен заработать уже в мае.
По данным издания, прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника, но по мере развития поставок ассортимент будет расширен.
ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия компании.