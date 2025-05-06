Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
12°
Срд, 07
12°
Чтв, 08
11°
ЦБ USD 81.91 0.42 06/05
ЦБ EUR 92.91 0.07 06/05
Нал. USD 83.11 / 83.00 06/05 11:55
Нал. EUR 94.60 / 95.57 06/05 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
20 135
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
36 777
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
22 981
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
30 307
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ
Отмечается, что данный раздел должен заработать уже в мае. По данным издания, прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника, но по мере развития поставок ассортимент будет расширен. ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия компании.

Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что данный раздел должен заработать уже в мае.

По данным издания, прежде всего это смартфоны и другая потребительская электроника, но по мере развития поставок ассортимент будет расширен.

ОАЭ станет десятой страной в географии присутствия компании.