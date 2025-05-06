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ВТБ: у мошенников начался горячий сезон

В период майских праздников ВТБ предупреждает о сезонном росте случаев мошенничества, связанных с покупками туристических путевок или фальшивых авиабилетов. Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов, обещая выгодные предложения.

С приближением майских праздников многие россияне начинают планировать свои поездки. Мошенники пользуются туристическим сезоном, создавая фейковые сайты известных авиакомпаний и билетных маркетплейсов. Они активно рекламируют их в интернете, заманивая пользователей предложениями о «выгодных» ценах на авиабилеты и туры. Доверчивые клиенты переходят по ссылкам, вводят свои личные данные и информацию банковских карт для оформления покупки. Злоумышленники получают оплату, и даже отправляют подтверждение о покупке. Только в аэропорте, пострадавшие обнаруживают, что их билеты являются недействительными.

Что должно насторожить:

1. Низкие цены на авиабилет или туристическую путевку.

2. Неофициальные источники, например, ссылки из писем или сообщений из мессенджеров.

3. Срочность предложения: мошенники часто создают искусственное давление, предлагая «последние билеты» или «ограниченные предложения», чтобы заставить жертву принять решение быстро.

«Подобные схемы обмана действуют уже несколько лет, но в преддверии туристического сезона становятся более „актуальными“ у мошенников. Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет, отель или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует. Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять ссылки», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.