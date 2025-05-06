В Рязани запустили интерактивную карту «Рубеж обороны»
Карту разработали специалисты Муниципального центра управления вместе с рязанскими краеведами. Она позволяет увидеть позиции обороны Рязани в октябре-декабре 1941 года на примере боевого участка от деревни Дьяконово-села Мушковатово Рязанского района.
В Рязани запустили интерактивную карту «Рубеж обороны». Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Карту разработали специалисты Муниципального центра управления вместе с рязанскими краеведами. Она позволяет увидеть позиции обороны Рязани в октябре-декабре 1941 года на примере боевого участка от деревни Дьяконово-села Мушковатово Рязанского района.
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