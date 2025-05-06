В российском регионе захотели полностью запретить продажу вейпов
Он заявил о планах ввести полный запрет на продажу вейпов, никотинсодержащей продукции и курительных смесей и предложил действовать по аналогии с запретом алкомаркетов. «Не ограничить, а запретить. Каждый магазин будем проверять на нарушения, пока не появится федеральная регуляторика», — сказал глава региона.
В Вологодской области захотели полносью запретить продажу вейпов. Об этом пишет РБК со ссылкой на губернатора Георгия Филимонова.
Он заявил о планах ввести полный запрет на продажу вейпов, никотинсодержащей продукции и курительных смесей и предложил действовать по аналогии с запретом алкомаркетов.
«Не ограничить, а запретить. Каждый магазин будем проверять на нарушения, пока не появится федеральная регуляторика», — сказал глава региона.