Рязанцев предупредили о массовых проверках Госавтоинспекции
Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Основная задача — проверить большее число автомобилистов на участке дороги. Жителей попросили сообщать в полицию о случаях пьяного вождения.
Рязанцев предупредили о массовых проверках Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Основная задача — проверить большее число автомобилистов на участке дороги.
Жителей попросили сообщать в полицию о случаях пьяного вождения.