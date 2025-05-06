Рязанцев начнут вакцинировать от пневмококковой инфекции

Специализированные процедурные кабинеты откроются в лечебных учреждениях Рязани. Отмечается, что такой кабинет уже работает в областном кожвендиспансере. В мае и начале июня аналогичные «точки» заработают в ОКБ и Городской клинической больнице № 11. «Приобретена дополнительная партия вакцины. В рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации ее делают всем детям с 2 месяцев до 5 лет и взрослым по эпидемическим показаниям», — говорится в сообщении.

Рязанцев начнут вакцинировать от пневмококковой инфекции. Об этом сообщает региональный минздрав.

Специализированные процедурные кабинеты откроются в лечебных учреждениях Рязани. Отмечается, что такой кабинет уже работает в областном кожвендиспансере. В мае и начале июня аналогичные «точки» заработают в ОКБ и Городской клинической больнице № 11.

«Приобретена дополнительная партия вакцины. В рамках Национального календаря профилактических прививок Российской Федерации ее делают всем детям с 2 месяцев до 5 лет и взрослым по эпидемическим показаниям», — говорится в сообщении.

Справка:

Пневмококк — это бактерия из рода стрептококков, которая может вызывать инфекционные заболевания: менингит, бактериемию (распространение инфекции с током крови), пневмонию и отит.

Пневмония — наиболее частая форма пневмококковой инфекции у взрослых, как в России, так и во всем мире. В нашей стране пневмококк лидирует как возбудитель бактериальных менингитов среди взрослых старше 25 лет.