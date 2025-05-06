Павел Малков: важно, чтобы рязанская молодежь знала своих земляков-героев

Губернатор Павел Малков встретился с родственниками военнослужащих 6 парашютно-десантной роты, погибших в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, Героев России гвардии капитана Романа Соколова и гвардии лейтенанта Олега Ермакова. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Встреча прошла в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина, где открылся зал-музей «Память», посвященный защитникам Отечества: воинам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и бойцам специальной военной операции.

Губернатор Павел Малков встретился с родственниками военнослужащих 6 парашютно-десантной роты, погибших в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, Героев России гвардии капитана Романа Соколова и гвардии лейтенанта Олега Ермакова. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Встреча прошла в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина, где открылся зал-музей «Память», посвященный защитникам Отечества: воинам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и бойцам специальной военной операции.

Губернатор вместе с участниками встречи осмотрел новую экспозицию, где представлены предметы, найденные во время раскопок, личные вещи Героев-рязанцев, а также образцы оружия, военного обмундирования, тематическая публицистическая и художественная литература.

Экспонаты были переданы библиотеке Музеем истории ВДВ — филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Минобороны России, Рязанским училищем ВДВ имени генерала армии В. Ф. Маргелова, рязанскими школами № 8 и № 58, где учились погибшие десантники, жителями региона.

25 лет назад бойцы шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в Аргунском ущелье Чечни в сражении с многократно превосходящими силами боевиков (84 из 90 военнослужащих роты). Бой длился более 15 часов. За проявленное мужество 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

В ходе общения с родственниками Героев России Губернатор выразил благодарность за их участие в патриотической работе, просветительских проектах, в проведении мероприятий, связанных с сохранением памяти о подвиге десантников шестой роты. Павел Малков подчеркнул, что подвиг бойцов никогда не будет забыт, они с честью выполнили свой долг.

«Мы никогда не забудем наших ребят — Героев Отечества. Они были преданы своей семье, своей Родине. Настоящие офицеры! Пока в нашей стране есть такие люди, она будет великой. Я преклоняюсь перед каждым из них, и перед вами — близкими Героев. Можете рассчитывать на нашу поддержку по любым вопросам.

Память о подвиге ваших сыновей, мужей мы сохраним навсегда. Как память о наших фронтовиках, погибших в годы Великой Отечественной войны, и всех защитниках, кто отстаивал интересы Родины в военных конфликтах, боролся с террористами. Важно, чтобы молодежь знала своих земляков-героев», — сказал Губернатор.

Глава региона также поздравил всех с наступающим праздником — 80-летием Великой Победы.

Во встрече участвовали зампред правительства региона Наталья Суворова, депутат Рязанской облдумы Роман Иголкин, замминистра территориальной политики Наталья Артонкина, замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева, зампред Рязанской областной организации общероссийского профессионального союза военнослужащих Дмитрий Юдин.