Мэрия Рязани рассказала о благоустройстве городских территорий ко Дню Победы

Отмечается, что специалисты МБУ «Управление по делам территории города Рязани» ко Дню Победы убрали и благоустроили прилегающие территории памятников, монументов и общественных пространств. Работы по валке аварийных деревьев проводились на площади Победы, у памятника Полетаеву, в парке Советско-Польского братства по оружию. В городе также продолжился окос травы — работы выполнены на Лыбедском бульваре, в сквере Маргелова, парке Железнодорожников, у памятника Полетаеву.

Мэрия Рязани рассказала о благоустройстве городских территорий ко Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации во вторник, 6 мая.

Отмечается, что специалисты МБУ «Управление по делам территории города Рязани» ко Дню Победы убрали и благоустроили прилегающие территории памятников, монументов и общественных пространств. Также там проведен косметический ремонт.

Работы по валке аварийных деревьев проводились на площади Победы, у памятника Полетаеву, в парке Советско-Польского братства по оружию.

В городе также продолжился окос травы — работы выполнены на Лыбедском бульваре, в сквере Маргелова, парке Железнодорожников, у памятника Полетаеву.

В парке Советско-Польского братства по оружию городские службы покрасили военную технику.

В преддверии празднования Дня Победы в Рязани были проведены работы по озеленению территорий у памятников и монументов. Клумбы появились в сквере Маргелова, у памятников участникам Великой Отечественной войны на улице Сережина гора. Цветы в вазоны высадили на проезде Завражнова, площади Победы, в сквере Керамзавода.