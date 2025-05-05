В Рязани поймали иностранца с фальшивой миграционной картой
Полицейские проверяли документы у 39-летний гражданина соседнего государства и усомнились в их подлинности. Бумаги направили на исследование, которое подтвердило несоответствие установленным образцам. По предварительной информации, документы злоумышленник приобрел у неустановленного лица. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
В Рязани поймали иностранца с фальшивой миграционной картой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские проверяли документы у 39-летний гражданина соседнего государства и усомнились в их подлинности.
Бумаги направили на исследование, которое подтвердило несоответствие установленным образцам.
По предварительной информации, документы злоумышленник приобрел у неустановленного лица.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Мигранту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок до 1 года.