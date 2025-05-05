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В России выпустили эксклюзивную модель iPhone, посвященную 80-летию Победы
Корпус iPhone 16 Pro «Взятие Берлина» выполнен из титана с PVD-покрытием, обеспечивающим высокую прочность и долговечность, а декоративные вставки из ювелирного сплава с 24-каратным золотым покрытием символизируют ключевые города на пути Красной армии к Победе: Москва, Киев, Варшава, Будапешт, Вена и Берлин.

В России выпустили эксклюзивную модель iPhone, посвященную 80-летию Победы. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на компанию Caviar.

Корпус iPhone 16 Pro «Взятие Берлина» выполнен из титана с PVD-покрытием, обеспечивающим высокую прочность и долговечность, а декоративные вставки из ювелирного сплава с 24-каратным золотым покрытием символизируют ключевые города на пути Красной армии к Победе: Москва, Киев, Варшава, Будапешт, Вена и Берлин.

Центральным элементом дизайна стал барельеф, изображающий водружение Знамени Победы — сцену, запечатленную советским фотокорреспондентом Евгением Халдеем в мае 1945 года.

Кроме того, на корпусе выгравированы фрагменты карты Берлинской операции, а комплект поставки включает футляр с встроенным мини-дисплеем и видео, созданным специально для этой коллекционной серии.

Также отмечается, что при открытии упаковки звучит песня «Нам нужна одна победа».

Модель «Взятие Берлина» выпущена ограниченным тиражом в 45 экземпляров и оценивается от 619 тыс. рублей.