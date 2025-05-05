В России предложили поднять до 20 лет минимальный возраст управления каршерингом
Депутаты сделали обращение к главе Минтранса Роману Старовойту. Кроме этого, призвали установить минимальный опыт вождения для прокатных авто — не меньше двух лет.
В России предложили поднять до 20 лет минимальный возраст управления каршерингом и ввести единый цвет для таких автомобилей. Об этом пишет RT.
Депутаты сделали обращение к главе Минтранса Роману Старовойту.
Кроме этого, призвали установить минимальный опыт вождения для прокатных авто — не меньше двух лет.