В России подешевело строительство частных домов

Снижение составило 10-15%. По словам эксперта, это связано с падением цен на газобетон, силикатные блоки и керамзитоблоки, пользующиеся популярностью в строительстве домов. Кроме того, на стоимость постройки дома повлияла ситуация на рынке строительных услуг в 2025 году. Кокарев утверждает, что строительный сезон начался с меньшим спросом в сравнении с предыдущими годами.

В России подешевело строительство частных домов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на инженера-технолога завода «Поревит» Павла Кокарева.

Снижение составило 10-15%.

По словам эксперта, это связано с падением цен на газобетон, силикатные блоки и керамзитоблоки, пользующиеся популярностью в строительстве домов.

Кроме того, на стоимость постройки дома повлияла ситуация на рынке строительных услуг в 2025 году. Кокарев утверждает, что строительный сезон начался с меньшим спросом в сравнении с предыдущими годами.

«На этом фоне часть основных строительных материалов, которая традиционно дорожает на старте строительного сезона, оказалась дешевле на 25-30%, чем годом ранее», — заявил инженер.