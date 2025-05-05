В Приморье цыгане собирали на кладбище с могил конфеты
В Приморье цыгане собирали на кладбище с могил конфеты. Об этом пишут «Плохие новости».
Неизвестная женщина прямо с могилы поднимала горсть конфет, при этом в другой руке у нее полный пакет заполненный продуктами.
«За много лет я увидела такое впервые: между могилами ходили, причем с детьми, человека по три-четыре. С большими пакетами, китайскими баулами и забирали все то, что оставляли люди на могилках. Многие делали им замечания. Но толку не было, они делали вид, что ничего не слышат, и продолжали дальше сбор», — рассказала местная жительница.