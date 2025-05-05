В Минобороны сообщили об обстановке в зоне СВО на 5 мая
За сутки российская армия поразила ремонтное предприятие авиационной промышленности ВСУ, объекты инфраструктуры военного аэродрома и склады боеприпасов. Средства ПВО уничтожили четыре авиабомбы JDAM, четыре реактивных снаряда HIMARS и 123 беспилотника.
В Минобороны сообщили об обстановке в зоне СВО на 5 мая. Сводка появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
За сутки российская армия поразила ремонтное предприятие авиационной промышленности ВСУ, объекты инфраструктуры военного аэродрома и склады боеприпасов.
Средства ПВО уничтожили четыре авиабомбы JDAM, четыре реактивных снаряда HIMARS и 123 беспилотника.