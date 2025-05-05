Скончался актер из сериала «Метод» Артур Кочканян
Актер и режиссер Артур Кочканян погиб на 61 году жизни лет. В нижегородском театре сообщили, что показ мюзикла «Труффальдино», поставленного Кочканяном, который состоится 24 мая, будет посвящен его памяти.
Скончался актер из сериала «Метод» Артур Кочканян. Об этом сообщает Life.
Актер и режиссер Артур Кочканян погиб на 61 году жизни лет.
В нижегородском театре сообщили, что показ мюзикла «Труффальдино», поставленного Кочканяном, который состоится 24 мая, будет посвящен его памяти.