Рязанцы сообщили о стае бродячих собак на Касимовском шоссе
Отмечается, что животные обосновались у входа в супермаркет и мешают людям заходить внутрь. По словам местных жителей, некоторые прикармливают хвостатых, из-за чего они прибились к этому месту. Однако собаки растаскивают мусор, оставляют после себя грязь на тротуарах и газонах, лают по ночам и пугают прохожих.
Рязанцы сообщили о стае бродячих собак на Касимовском шоссе. Об этом пишет издание «PRO Город».
Отмечается, что животные обосновались у входа в супермаркет и мешают людям заходить внутрь.
По словам местных жителей, некоторые прикармливают хвостатых, из-за чего они прибились к этому месту.
Однако собаки растаскивают мусор, оставляют после себя грязь на тротуарах и газонах, лают по ночам и пугают прохожих.