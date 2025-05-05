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Прокуратура подала в суд на администрацию Ухоловского района
Отмечается, что на территории Ухоловского района находится четыре бесхозных памятника. На кадастровый учет их не поставили, не обеспечивали сохранность объектов. По данным надзорного органа, это противоречит требованиям законодательства на доступ к культурным ценностям. Прокуратура Ухоловского района направила в суд иск с требованием обязать местную администрацию поставить на кадастровый учет памятники.

Прокуратура подала в суд на администрацию Ухоловского района. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Отмечается, что на территории Ухоловского района находится четыре бесхозных памятника, посвященных памяти погибших при защите Отечества. На кадастровый учет их не поставили, не обеспечивали сохранность объектов. По данным надзорного органа, это противоречит требованиям законодательства на доступ к культурным ценностям.

Прокуратура Ухоловского района направила в суд иск с требованием обязать местную администрацию поставить на кадастровый учет памятники.