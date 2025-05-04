Циклон из Европы испортит погоду в Рязанской области

Отмечается, что циклон, формирующийся над Польшей, скоро накроет своими атмосферными фронтами и запад России. По словам синоптика, под их влиянием на западе ЦФО ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. «В Рязанской области сегодня [4 мая] также вероятны кратковременные дожди, грозы ожидаются лишь в отдельных районах. Более интенсивные дожди пройдут ночью и в первой половине дня 5 мая, вслед за дождями похолодает: с 6 до 8 мая снова возрастет вероятность заморозков», — отметили в посте.

Циклон из Европы испортит погоду в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в Telegram-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Отмечается, что циклон, формирующийся над Польшей, скоро накроет своими атмосферными фронтами и запад России. По словам синоптика, под их влиянием на западе ЦФО ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы.

«В Рязанской области сегодня [4 мая] также вероятны кратковременные дожди, грозы ожидаются лишь в отдельных районах.

Более интенсивные дожди пройдут ночью и в первой половине дня 5 мая, вслед за дождями похолодает: с 6 до 8 мая снова возрастет вероятность заморозков», — отметили в посте.

Фото: Telegram-канал «Будни провинциального метеоролуха»