Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

По его словам, власти США достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта с одной из сторон и меньшего — с другой. «Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой», — отметил он. Трамп добавил, что он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта, несмотря на разницу в прогрессе.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News сообщил о прогрессе в переговорах по Украине. Его слова передало в воскресенье, 4 мая, РИА Новости.

По словам Трампа, власти США достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта с одной из сторон и меньшего — с другой.

«Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой», — отметил он.

Трамп добавил, что он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта, несмотря на разницу в прогрессе.