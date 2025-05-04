Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
20°
Пнд, 05
16°
Втр, 06
12°
ЦБ USD 81.49 -0.07 01/05
ЦБ EUR 92.84 -0.33 01/05
Нал. USD 81.00 / 83.00 03/05 08:00
Нал. EUR 91.50 / 95.00 03/05 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
16 563
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
33 403
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
19 910
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
26 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп сообщил о прогрессе в переговорах по Украине
По его словам, власти США достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта с одной из сторон и меньшего — с другой. «Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой», — отметил он. Трамп добавил, что он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта, несмотря на разницу в прогрессе.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News сообщил о прогрессе в переговорах по Украине. Его слова передало в воскресенье, 4 мая, РИА Новости.

По словам Трампа, власти США достигли большего прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта с одной из сторон и меньшего — с другой.

«Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой», — отметил он.

Трамп добавил, что он по-прежнему надеется на достижение соглашения об урегулировании конфликта, несмотря на разницу в прогрессе.