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МЧС выпустило предупреждение для рязанцев
Во второй половине дня 4 мая с сохранением ночью, а также в первой половине дня 5 мая, на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 12-17 м/с, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во второй половине дня 4 мая с сохранением ночью, а также в первой половине дня 5 мая, на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 12-17 м/с, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.