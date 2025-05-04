МЧС выпустило предупреждение для рязанцев
Во второй половине дня 4 мая с сохранением ночью, а также в первой половине дня 5 мая, на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 12-17 м/с, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Во второй половине дня 4 мая с сохранением ночью, а также в первой половине дня 5 мая, на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 12-17 м/с, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.