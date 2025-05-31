Виталий Артемов проверил строительство школы и детсада в Рязани

Виталий Артемов проконтролировал ход работ, посетил строительные площадки, встретился с подрядчиками. Во время выездного совещания обсудили график, этапы и качество выполнения работ. Также рассмотрели вопросы организации подъездных путей к зданиям.

Мэр города Виталий Артемов проверил строительство школы в Олимпийском городке на 1100 мест и детского сада в Метропарке на 224 места. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба горадминистрации.

Виталий Артемов проконтролировал ход работ, посетил строительные площадки, встретился с подрядчиками. Во время выездного совещания обсудили график, этапы и качество выполнения работ. Также рассмотрели вопросы организации подъездных путей к зданиям.

Отмечается, что школа и детский сад должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году.