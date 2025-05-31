В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах
Блокировать просроченные и нелегальные лекарства начнут с 1 июня. Это, как указано в публикации, позволит проверить перед покупкой продукцию по ряду параметров: от срока годности до корректности цифровой маркировки.
В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах. Об этом сообщило ТАСС.
Блокировать просроченные и нелегальные лекарства начнут с 1 июня. Это, как указано в публикации, позволит проверить перед покупкой продукцию по ряду параметров: от срока годности до корректности цифровой маркировки.